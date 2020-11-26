معلومات عن ليالي الحليمة.. أحد الأعمال الفنية المفضلة لـ الرئيس السيسي

مسلسل ليالي الحلمية، يعد من أبرز ما قدمت الدراما المصرية، كتبها أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وصورت التاريخ المصري الحديث في عدّة أجزاء انطلقت عام 1987 وكان آخرها 1995.
العمل تم انتاج جزء سادس منه عام 2016، وشارك في أجزاءه نخبة كبيرة من الفنانين المصريين وصل عددهم إلى 300 ممثل.
تتر المسلسل من أكثر أغانى الأعمال الدرامية تميزا، وغناه المطرب الكبير محمد الحلو، ومن كلمات سيد حجاب.
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".
وقالت السيدة انتصار السيسي، إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".
وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".
مسلسل ليالي الحلمية، يعد من أبرز ما قدمت الدراما المصرية، كتبها أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وصورت التاريخ المصري الحديث في عدّة أجزاء انطلقت عام 1987 وكان آخرها 1995.
العمل تم انتاج جزء سادس منه عام 2016، وشارك في أجزاءه نخبة كبيرة من الفنانين المصريين وصل عددهم إلى 300 ممثل.
تتر المسلسل من أكثر أغانى الأعمال الدرامية تميزا، وغناه المطرب الكبير محمد الحلو، ومن كلمات سيد حجاب.
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".
وقالت السيدة انتصار السيسي، إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".
وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".
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