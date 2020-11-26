معلومات عن ليالي الحليمة.. أحد الأعمال الفنية المفضلة لـ الرئيس السيسي

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن الأعمال الفنية التي يفضل الرئيس متابعتها.

وقالت، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الخميس: "عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأ حب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد". مسلسل ليالي الحلمية، يعد من أبرز ما قدمت الدراما المصرية، كتبها أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وصورت التاريخ المصري الحديث في عدّة أجزاء انطلقت عام 1987 وكان آخرها 1995. العمل تم انتاج جزء سادس منه عام 2016، وشارك في أجزاءه نخبة كبيرة من الفنانين المصريين وصل عددهم إلى 300 ممثل. تتر المسلسل من أكثر أغانى الأعمال الدرامية تميزا، وغناه المطرب الكبير محمد الحلو، ومن كلمات سيد حجاب.

وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".

وقالت السيدة انتصار السيسي، إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".

وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".

وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".