بـ العباية.. رانيا فريد شوقي تظهر في كواليس تصوير "ضربة معلم"

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة لها من كواليس تصويرها مشاهد مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، المعروض حاليًا عبر قناة CBC الفضائية.

وظهرت رانيا فريد شوقي، في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، وهي ترتدي العباءة، بالشخصية التي تجسدها في أحداث المسلسل، وعلقت قائلة: «شكر خاص لاطلالة بالعبايات في مسلسل #ضربة_معلم شغل جميل و شيك ساعدني في تجسيد الشخصية المعلمه#تباهي تحييكم».

وكان مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، تصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل، فور عرض أولى حلقاته أول أمس السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. "ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور. كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى. وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز. كما شارك محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير" إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح اليوم، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى. مسلسل ضربة معلم تأليف احمد عبد الفتاح بطوله محمد رجب ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ورياض الخولي ومحمد نجاتي ومي سليم وانعام سالوسة واخراج إسماعيل فاروق.

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