الأخوة أبوشعر تغني في حب الرسول على مسرح الزمالك .. ولأول مرة تنشد بلغة الإشارة

استقبل مسرح الزمالك ،الليلة ، في تمام الثامنة مساء، حفل الاخوة أبوشعر للانشاد الديني، بحضور جمهور متنوع، وقدم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها «اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، رأى البرق، نور العين»، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات «مولاى إنى ببابك وحاسبونا وانى إذا ما ذكرت».

ولأول مرة في عالم الإنشاد قدمت الفرقة فقرة إنشادية بلغة الإشارة.

وحضر الاحتفالية كل من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والسفير السوري،دكتور بسام درويش، والقنصل سعود عباس، ودكتور اشرف زكي (نقيب الممثلين)، والفنانة روجينا، واللواء حسام نجيدة، مدير ادارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، والفنانة منى عبد الغني، الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج احمد الرفاعي، والشاعر بهاء الدين محمد، والفنان حمزة العيلي، و سيدة الاعمال عبير عصام الدين، ورجل الاعمال باسل سماقية، قام بتقديم الفرقة و السادة الضيوف الكرام الفنان طارق صبري.

وتعرف فرقة الإخوة أبوشعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبوشعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.