أخبار الفن.. تطورات خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني.. الموت يفجع سوزان نجم الدين

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

غيب الموت قبل ساعات زوج الفنانة سوزان نجم الدين في الولايات المتحدة الامريكية، ولن يسمح لها بحضور مراسم تشييع جنازته أو حضور عزائه.

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. في التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم عمرو دياب يسخر فيه من جزء باغنية "أماكن السهر"، وذهب البعض أن سخريته على جملة "ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل" عقب خلافاته مع دينا الشربيني.

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تترقب نهائي القرن غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، لافتة إلى أنها ستتابعها بشغف نظرًا لانتمائها وحبها الشديد للقلعة الحمراء

وقع عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في خطأ فادح ونقلوا عن حساب مزيف لابنة النجم عمرو دياب عبر موقع انستجرام تعليقا مثيرا عن علاقة والدها بالفنانة دينا الشربيني.

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".