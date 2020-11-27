فضل شاكر يطلق أغنية "للحين عايش".. فيديو

وتقول أبيات أغنية للحين عايش :
للحين عايش داخلي مثل ماكنت
وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه
كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !
وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه .. ومهما قسى قلبي يرده حنانه
أصلًا أنا ما ألوق إلا عليك أنت ... وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه
إسمَع كلامي وإفهمه زين ، لا هنت ... إن غبت عنّك ، قلبي عندك أمانه
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