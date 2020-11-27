نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصوته المليء بالشجن.. فضل شاكر يطلق "للحين عايش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي، حاملا الأحاسيس المرهفة، والمليء بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن، مصحوبة بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوته الذي أصبح مرادفا لكلمة إحساس.

وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل أحد روائِع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر.

"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبد القادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام اياد النقيب.

