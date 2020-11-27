نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرض الإعلامية إيناس جوهر لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الإعلامية إيناس جوهر لوعكة صحية وأعلن عن ذلك المذيع أحمد يونس من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعب "فيس بوك".

وكتب "يونس" قائلا: "اللهم اشف الإذاعية القديرة والمعلمة استاذتي الغالية إيناس جوهر وأنعم عليها بوافر الصحة والعافية".

إيناس جوهر عينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام ثم انتقلت لوظيفة مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لنائب رئيس شبكة الشرق الأوسط ثم رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005، وتعتبر من أشهر مذيعي الإذاعة المصرية.