نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أول فيلم سينمائي شارك فيه توفيق الدقن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير توفيق الدقن، واحدًا من كبار فناني الزمن الجميل وصاحب موهبة استثنائية ومدرسة خاصة به في مجال التمثيل.

كان أول فيلم سينمائي يشارك فيه هو "ظهور الإسلام"، عام 1951، ومنذ ذلك التاريخ وهو يبتعد عن أداء الأدوار التي بها مشاهد اغتصاب وعنف وإسفاف، ومع كل أدوار الشر التي جسدها لم يصور تلك المشاهد.

كما أن في كل عمل جديد ينتظر فريق العمل قبل الجماهير ما يقوله توفيق الدقن عن الدور وما هو الإفيه الذي سيطلقه ويكون ملازمًا له طوال الأحداث.

ومن ضمن إفيهاته والجمل التي كان يكررها أثناء التصوير ومستمرة حتى الآن تظهر "البلنس في الاكسلنس، ألو يا أمم، همبكة، أحلي من الشرف مفيش، انتباه يا دنس، على ودنه، الناس كلها بقت فتوات.. أمال مين اللي هيضرب".