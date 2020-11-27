نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "توأم روحي".. عائشة بن أحمد تنضم لـ"ريتسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، لفيلم "ريتسا"، وتستعد حاليًا من أجل تصويره وذلك بعد نجاح فيلمها الأخير "توأم روحي".

وتشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، على أن تلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021 .

من ناحية أخرى سبق وأعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على فيلم "توأم روحى"، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى ويشارك في بطولته الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.