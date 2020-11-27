فيديو أسرة "عروس بيروت" تفاجئ ظافر العابدين بالاحتفال بعيد ميلاده والأخير يسخر من "قالب الكيك"

ظافر العابدين الفنان التونسي احتفل بعيد ميلاده الـ46، الذي يوافق اليوم، الخميس 26 نوفمبر، وذلك وسط أسرة الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد.

نجوم "عروس بيروت" يحتفلون بعيد ميلاد ظافر العابدين

ظافر العابدين نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيه احتفال أسرة مسلسل "عروس بيروت" وهم كارمن بصيبص وجو طراد وفارس ياغي وتقلا شمعون؛ بعيد ميلاد صديقهم ظافر، حيث فاجئوه بالاحتفال والغناء له، كما قدموا له "قالب كيك" طريف.

ظافر العابدين عبر عن مدى سعادته ومفاجأته باحتفال أصدقائه بعيد ميلاده الـ46، في كواليس آخر أيام تصوير الموسم الثاني من المسلسل الشهير "عروس بيروت"، لكنه أيضًا سخر من قالب الكيك الذي اختاره له أصدقائه وكان عبارة عن "قطعة بسكويت محشو" فقط، ووضعوا فوقه شمعة ليقوم النجم التونسي بإطفائها، ثم تناول البسكويت.

ظافر العابدين يسخر من "قالب كيك" عيد ميلاده

وعلق ظافر العابدين على الفيديو ساخرًا وقال: "احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي"، ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل أصدقاء النجم التونسي وجمهوره، ومن بينهم الفنانة منى زكي وشيماء سيف ومكسيم خليل وشكران مرتجى وباسل الزارو وماغي بو غصن وآمال مثلوثي وغيرهم، وجميعهم حرصوا على تهنئته بيوم ميلاده.

وكان الفنان التونسي بطل مسلسل "عروس بيروت"، قد شارك الجمهور مؤخرًا بمقطع فيديو من كواليس آخر أيام تصوير الموسم الثاني، وظهر بجانبه عدد من نجوم المسلسل وعلى رأسهم الفنانة كارمن بصيبص، واحتفلوا جميعاً بنهاية تصوير العمل، والنجاح الذي حققه الموسم الثاني، وشوقوا الجمهور للأحداث المقبلة من العمل.

الموسم الثاني من "عروس بيروت"

وعلق الفنان ظافر العابدين على الفيديو وقال:" كلمة من عائلة عروس بيروت"، وانتقل بالكاميرا إلى الفنانة كارمن بصيبص والتي قالت في رسالتها للجمهور: "إن شاء الله تكونوا حبيتوا الجزء الثاني من عروس بيروت"، وطلب فريق عمل المسلسل من الجمهور المشاهدة لنهاية العمل وانتظار المفاجآت، وأشاروا إلى إن كل ذلك التعب من أجل الجمهور، قبل أن يختتم ظافر العابدين الفيديو قائلاً: "قبلة كبيرة جداً للكل".

ويذكر أن مسلسل "عروس بيروت 2" يعرض حالياً على تطبيق شاهد وقناة mbc4، وهو من سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.