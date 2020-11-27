هل تتوسط نور عمرو دياب لمصالحة والدها على دينا الشربيني..صورة جديدة أثارت الجدل

القاهرة- سما جابر الخميس,26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 22:01
أزمة دينا الشربيني وعمرو دياب مازالت محل تساؤلات قطاع كبير من جمهور كل منهما خاصة في ظل صمتهما وعدم تعليقهما بأي شكل من الأشكال على أنباء انفصالهما التي ترددت طوال الأسبوعين الماضيين.
نور عمرو دياب تثير التساؤلات حول أزمة والدها ودينا الشربيني؟
وبالرغم من عدم تعليق أيضًا أي من أفراد أسرة المطرب المصري عمرو دياب على قصة انفصال الثنائي إلا أن حساب يحمل اسم نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، قد أثار الجدل اليوم، بسبب صورة تم نشرها لعمرو دياب ودينا الشربيني.
حساب عبر انستجرام يحمل اسم نور ابنة الهضبة، من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا أثار الجدل بين الجمهور اليوم، بعدما نشر عبر خاصية القصص القصيرة صورة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني معًا، مرفقة بتعليق "أحبكما كلاكما"، وهو ما اعتبره البعض تعليقًا خارجًا من نور دياب نفسها التي تتابع هذا الحساب أيضًا، والتي تجمعها علاقة وطيدة بدينا الشربيني، وتسائلوا هل تتوسط ابنة الهضبة لحل خلاف والدها مع دينا؟
هل تمهد أسرة الهضبة لحل خلافه مع دينا الشربيني قريبًا؟
وبالرغم من أن الحساب مجرد حساب لمعجبي نور عمرو دياب، إلا أن الفنانة دينا الشربيني تحرص على متابعته أيضًا، وهو ما جعل البعض يعتقد أن القائمين على الحساب على دراية بما يحدث في كواليس الأزمة، وأن الصورة المنشورة به بمثابة تمهيد لحل خلاف الثنائي قريبًا.
أيضًا ما أيّد فكرة حل أزمة الثنائي خلال الفترة المقبلة، هو أن دينا الشربيني وعمرو دياب لم يحذف أي منهما الصور والفيديوهات الخاصة بهما عبر حساباتهما الرسمية، كذلك صمتهما وعدم تفاعلهما مع تفاصيل قصة الخلاف تمامًا طوال الفترة الماضية، كذلك لم تلغ دينا الشربيني متابعة أي من أبناء الهضبة عبر انستجرام وهم عبدالله وكنزي وجانا ونور، إضافة إلى زينة عاشور وشيرين، الزوجتين السابقتين لعمرو دياب.
خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني
لكن دينا أثارت التساؤلات بسبب عدم حضورها مع عمرو دياب حفل زفاف صديقهما المنتج موسى عيسى الذي أقيم قبل حوالي 10 أيام، والذي يعد صديقًا مقربًا لها والهضبة؛ خاصة وأنها تعتبر تلك المرة الأولى التي لم يظهر فيها الثنائي في مناسبة اجتماعية مع أصدقائهما، رغم أن دينا كانت حريصة طوال الفترة الماضية على عدم تفويت أي مناسبة يظهر فيها الهضبة إلا وتكون من أول الحاضرين معه
أعداد مجلة دوت الخليج
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