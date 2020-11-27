ياسر جلال في أول ظهور إعلامي مع ابنيه..يتغزل بزوجته ويكشف سبب بكاءه بعد توقفه عن التمثيل لفترة

ياسر جلال الفنان المصري حل ضيفًا على برنامج "توب تريندينج" الذي يعرض عبر شاشة TeN المصرية مع الإعلامي أحمد عليوة، وظهر النجم المصري، خلال الحلقة من داخل منزله مع ابنيه "قدرية وجلال" لأول مرة في لقاء تلفزيوني، ليكشف الثنائي عن كواليس علاقتهما بوالدهما.

موقف طريف وضع ياسر ورامز جلال في ورطة

ياسر جلال تحدث في الحلقة أيضًا عن علاقته بشقيقه الفنان رامز جلال وروى موقفًا طريفًا تعرض له بسببه منذ سنوات طويلة عندما كان كل منهما في بداية مشوارهما الفني، حيث كانا مرتبطين بالمشاركة في أعمال مختلفة، إلا أن رامز قرر الاستعانة بـ"بيجامة" شقيقه وارتدائها في أحد الأدوار، فأصبحت "راكور"، كذلك كانت نفس البيجامة من ضمن الملابس المهمة في مسلسله أيضًا، فاضطر لإبلاغ فريق عمل مسلسل رامز بأن ينتهوا مبكرًا من التصوير حتى يستطيع استرداد بيجامته ليقوم بأداء دوره أيضًا.

أزمة أبكت ياسر جلال بعد منعه من التمثيل لمدة عام

كما كشف ياسر جلال عن كواليس أزمة تعرض لها في مشواره الفني منذ سنوات، وتحديدًا بعد تقديمه مسلسل "سعد اليتيم" الذي أنتج عام 1997، وقال إنه تم منعه من ممارسة عمله رغم أنه كان في عز نجاحه في تلك الفترة، وأوضح أن المسلسلات كانت تُرسل له، ثم تُسحب منه مجددًا، وأضاف: "ماكنتش عارف السبب وبعدين عرفته وكان حد كبير حاططني في دماغه وبيمنعني من الشغل والموضع أثر عليا جدا وكنت بركب عربيتي وامشي ولاقيت دموعي بتنزل.. حسيت إن مستقبلي على المحك وحد بيقفل لي باب رزقي"، ولفت إلى أنه ظل على هذا الحال لمدة عام

سبب اعتذار ياسر جلال عن مسلسل "سيف الله"

وعن سبب اعتذاره عن تقديم مسلسل "سيف الله" أكد ياسر جلال أن العمل يعتبره مهمًا جدًا لكنه لم يكن مستعدًا لتقديم شخصية بمثل عظمة وفخامة خالد بن الوليد، خاصة وأن الشخصية كانت تحتاج لتدريبات مرهقة وطويلة جدا، وتابع: "كان عندي طموح كبير في المسلسل دا وكان عايز تفرغ وقلت لو هعمله لازم أعمله على أفضل ما يكون" كما أوضح أنه يستعد لتقديم عملين خلال الفترة المقبلة.

ياسر جلال يتغزل بزوجته

وتحدث ياسر جلال عن علاقته بزوجته وأكد أن بينهما حالة تفاهم كبيرة، ووصفها بأنها مستشاره الأول، ومرآته الخاصة التي تكشف له كل شيء، ولفت إلى أنها تحرص على قراءة كل أعماله وتبدي رأيها فيها، كما أكد أنها كانت السبب الأساسي في أن يقدم مسلسل "ظل الرئيس"، حيث أنها كانت تتمنى أن تراه متصدرًا لأفيش مسلسل بمفرده، مشيرًا إلى أنه قرر تحقيق حلمها رغم خوفه من تأثير ذلك على أعماله الأخرى التي يقدم فيها أدوارًا ثانية.

نجلي ياسر جلال في أول ظهور إعلامي

وظهر نجلي ياسر جلال "قدرية وجلال" اللذان أطلق عليها اسمي والديه؛ في البرنامج، وأكد الإثنين أنهما يريدان أن يدخلا مجال التمثيل مثل والدهما، من جانبه قال جلال إن أفضل أدوار والده في نظره هو دوره في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض في رمضان الماضي، لأنه كان حاضرًا معه في بعض، كما عبر عن حبه الشديد لعمه رامز جلال.

فيما عبرت قدرية عن مدى محبتها لعدد من النجمات اللاتي تمنت أن تكون مثلهن في يوم من الأيام وهن دنيا وإيمي سمير غانم وياسمين عبد العزيز ومي عمر، لافتة إلى أن صديقاتها دائمًا ما يعبرن لها عن حبهن لوالدها ويشدن بأعماله الفنية.

