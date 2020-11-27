وفاة المطرب المغربي محمود الإدريسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة محمود الإدريسي الفنان المغربي الكبير عن عمر يناهز الـ72 عاما مساء اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله للعناية المركزة في إحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء في المغرب.

وفاة المطرب المغربي محمود الإدريسي

توفي الفنان المغربي الكبير محمود الإدريسي بعد رحلة مع فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسابيع الماضية وتسبب في دخوله المستشفى وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع حيث تواجد في العناية المركزة حتى الإعلان عن وفاته عصر اليوم، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد جنازة الفنان الراحل وقد نعت الفنانة المغربية أسماء لمنور الفنان الكبير عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "الفنان الكبير محمود الإدريسي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

النجوم ينعون الفنان المغربي الكبير محمود الإدريسي

سميرة سعيدة من أولى النجوم الذين نعوا الفنان الراحل محمود الإدريسي عبر حسابها على "انستجرام" حيث أكدت على قيمة الفنان الكبير الفنية وموهبته الغنائية التي من خلالها نجح في تطوير الأغنية المغربية فقالت سميرة سعيد: "محمود الادريسي من الأصوات المغربية الرائعة.. أثرى الأغنية المغربية بأعماله.. من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقاً..متألمة لرحيلك..رحمك الله وأودعك في فسيح جناته"، كما نعت أيضا الفنانة المغربية جنات الفنان الراحل فكتبت: "الفنان المغربي الكبير محمود الادريسي في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، وعلق كذلك الفنان حاتم عمور عن رحيل الفنان محمود الإدريسي فكتب: "محمود الإدريسي في ذمة الله. موحال واش ينساك البال إنا لله وإنا إليه راجعون"، الفنان سعد لمجرد نعى الفنان الراحل عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "قضاء الله لا رد لقضائه، اللهم ارحم الاستاذ محمود الادريسي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مسيرة الفنان المغربي الراحل محمود الإدريسي مع الغناء

محمود الإدريسي من النجوم المغاربة الذين بدأوا حياتهم الغنائية في عام 1964 في حفل غنائي كبير حضره جمهور عفير لتبدأ بذلك انطلاقته الناجحة، وكانت أولى أعماله الغنائية باللهجة المغربية دوت الخليج "نبدأ باسم الفتاح" وهي من كلمات أحمد الطيب لعلج، وألحان عبد القادر الرشدي، ومن أبرز الأغاني التي عرف بها الراحل أغنية "بغى يفكرني فاللي فات"، و"اصبر يا قلبي"، وتعاون الفنان محمود الإدريسي مع العديد من نجوم الفن في العالم العربي منهم الفنان الراحل محمد الموجي الذي قام بتلحين أكثر من أغنية للفنان محمود الإدريسي، كما تعاون مع العديد من الملحنين من الكويت والعراق، كما قام بتلحين بعض الأغاني لكل من الفنانة لطيفة رأفت، ونعمية سميح، والبشير عبدو.