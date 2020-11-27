بعد الإشادة بأعمال درامية.. صابرين: قرينة الرئيس سيدة مصرية 100%؜ بكل فخر

وقالت، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الخميس: "عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأحب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".
وقالت إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".
وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".
وقالت، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الخميس: "عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأحب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".
وقالت إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".
وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".
وقالت، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الخميس: "عندنا مسلسلات كتيرة حلوة وبنتفرج على حاجات كتيرة جدا في التليفزيون، ولما يكون في فيلم حلو بنتفرج عليه كلنا، بنحب نتفرج على الحاجات اللي بتدي طاقة إيجابية، ومنها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الاختيار كان شيئا جميلا وتسبب في تجمع المواطنين، وأحب أسمع لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنها "فخورة بحصول المرأة على نسبة أكبر في الوزارات في الحكومة وعلى مقاعد أكثر في البرلمان، وسعيدة لما وصلت إليه المرأة في عصر الرئيس السيسي".
وقالت إن "أهم حاجة للرئيس إنه يشوف الناس مبسوطة وأد إيه وحقق ما يريدون، وتوصيل الخدمات للمصريين".
وتابعت السيدة انتصار السيسي، أنه "بيحب البلد جدا وكان بيتكلم كتير عن البلد وكان يفكر في موضوع الإسكان وحاجات كتيرة بيحققها كان يحلم بيها لما كنا مخطوبين".
وأكملت السيدة انتصار السيسي، أنه "لما هو بيكون مبسوط ببقي مبسوطة جدا وفرحانة من كل قلبي، ولما بقي رئيس الجمهورية بنعيش الحياة طبيعية زي ما كنا قبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإشادة بأعمال درامية.. صابرين: قرينة الرئيس سيدة مصرية 100% بكل فخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.