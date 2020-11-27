ندى بسيوني: انتهيت من تصوير مشاهدي في ساحر النساء

قالت الفنانة ندى بسيوني، في تصريح لـ دوت الخليج، إنها انتهت قبل يومين من تصوير جميع مشاهدها بفيلم «ساحر النساء» المنتظر عرضه خلال الفترة المُقبلة، لافتة إلى أنها لا تعلم الموعد النهائي لعرضه في السينمات.

فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وتلعب فيه الفنانة ندى بسيوني، دورا رئيسيا إذ تجسد شخصية الدكتورة ياسمين.

بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي.

يذكر أن احتفلت ندي بسيوني بحفل زفاف ابنتها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من المقربين وأهل العروسين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وحرصت الفنانة ندى بسيونى على الرقص مع ابنتها والدموع تملأ عينيها. كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020. مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد. وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف. العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري. تزوجت ندي بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثاني كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته. وتتمتع الفنانة ندى بسيوني بذوق أنيق ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها ، كما تحرص دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة، واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها. وتميل ندى بسيوني إلي اختيار الإطلالات العصرية والبسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلى ذلك تفضل الاعتماد على الإطلالات الكاجوال أكثر ونادرا ما تظهر بإطلالات كلاسيكية فورمال. وتعتمد ندى بسيوني على تسريحات الشعر البسيطة و الناعمة، كما تحرص على وضع لمسات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، بالإضافة إلي ذلك لا تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و لمجوهرات وتحرص دوما على البساطة، مما يزيد من جاذبيتها.

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