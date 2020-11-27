مراد مكرم: النجوم يتعرضون للتنمر عبر السوشيال ميديا بسبب عدوانية الناس

حلّ الفنان مراد مكرم، ضيفًا على موقع "دوت الخليج" من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الاكيل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كشف مراد مكرم ان سبب تعرض النجوم للتنمر والانتقادات عبر سوشيال ميديا لان اخلاقيات المجتمع تغيرت كثيرا واصبحت الناس اكثر عدوانية ويفجرون طاقتهم السلبية بهذه الطريقة.

وكشف عن أنه سيخوص تجربة الغناء ولكن بطريقة مختلفة مع الشاعر والملحن مدحت الخولي ، مشيرًا إلى أنه أولى تجاربه الغنائية.



وقال مراد مكرم إنه سيقدم الأغاني ليس بطريقة طربية ولكنه سيقوم بسرد قصص ومواقف إنسانية منها أغنية: "انا غبي" .

و عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه أكد أنه دور " عزيز" الذي قدمه في مسلسل " ليالي اوجيني"، لافتا الى انه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه اعجبه كثيرا.

وقال مراد مكرم لـ دوت الخليج انه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنها شخصية لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبلت بأجر قليل.

-برنامج الاكيل :

وأوضح مراد مكرم أن تصوير برنامج الاكيل يستغرق من ساعتين الى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة، لافتا الى انه يتناول كميات صغيرة من الطعام لأنه يتذوق أكثر من وجبة.

واضاف: "انا مجرد ناقد للأكل وليس أكثر من ذلك حتى انني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الأمر ليس مطلوب مني".

وعن سؤاله حول الهواية الأقرب الي مراد مكرم هل مذيع الاكيل ام الفنان ، اجاب :" الأمران مختلفان عن بعضهما الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت اتمنى ان اصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج الاكيل هو التجديد دائما نظرا لحرصي وفريق العمل على تقديم الاكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لان الشعب المصري بحب الاكل وثقافة الاكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية ".

وأضاف مراد مكرم :" برنامج الاكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك أحد أسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الاكيل".

وتابع :" على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الاكيل حافظت على المصداقية واقدم رأيي في الأكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وان كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهدف الدعاية .. لان محدش كاسر عيني وأقدم تعليق بطريقة محترمة لأن في الأساس الأكل ذوق".

واستطرد مراد مكرم حديثه :" ليس من حقي ان اقول ان هذا الطعام سيئ أو شيء آخر لأن هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الأمر بخسارة على صاحب المطعم".