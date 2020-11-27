نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليال عبود تصدم الجمهور بمسدس في يدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها صورة لها وهي تحمل مسدسا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ليال في الصور مرتدية قميصا أبيضا وبنطالا أسودا، ونالت إطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وعلّقت ليال: "كلعبةِ الحياة نثرتَ رمادي فوق سطور العمر ونسيتَ أنّ الجمر ينتفض ليشعلَ يباس السنين في أرضٍ امتلأت جفافاً وخريفا".

وعلى صور اخرى علّقت: "توقعتَ سقوطي ... فخيّبتُ ظنّك بي ...إنِّي لأشهدُ أنك جعلتني إمرأة أقوى، تحيا من جديد".