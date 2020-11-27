صلاح عبد الله يكشف عن أول حب في حياته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صباح عبد الله، عن أول قصة حب في حياته، وكيف أثرت منطقة بولاق الدكرور، في مسيرته بعالم الشعر.

وقال صلاح عبد الله، خلال لقائه في برنامج لايت شو" الذي يذاع عبر قناة الحياة" أول حب في حياته كان من فتاة تدعي ناني، والتي كتب لها شعرًا.