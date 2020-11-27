حقيقة سخرية عمرو دياب من أغنيته أماكن السهر وقصف جبهة دينا الشربيني

أثار الفنان عمرو دياب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول مقطع فيديو وهو يسخر من أغنيته "اماكن السهر" التي سبق وغناها لزوجته الفنانة دينا الشربيني قائلا:" الناس تعتزل .. الشاعر أفور".

والبعض اعتبر ان عمرو دياب يقصد في هذا الفيديو دينا الشربيني لكن في حقيقة الأمر أن هذا الفيديو بتاريخ ال٣٠ من شهر أكتوبر حيث كان يحيي الهضبة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكان برفقته دينا الشربيني.

مازالت الفنانة دينا الشربيني تحتفظ بصورها مع الفنان الكبير عمرو دياب رغم انفصالهما، ومازالت تلتزم الصمت ولم تعلق على ازمتها الأخيرة. تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان. وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير إنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر. وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن. وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي". وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي. من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس. وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".



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