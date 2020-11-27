مصطفى خاطر يهنئ كريم عفيفي في عيد ميلاده .. شاهد

هنأ الفنان مصطفى خاطر صديقة الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الـ 33 ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصب عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا " كل سنه وانت طيب يا كراملينو ".

واعلن الفنان كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد.

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