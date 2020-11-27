نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا عوض تكشف عن بدايتها في مجال التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة راندا عوض، عن بدايتها في عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها بدأت في سن مبكرة قبل الانتهاء من الدراسة.

َوقالت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي، أنها شاركت في مسرحية "ريا وسكينة" حين كانت في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية.