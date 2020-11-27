نفس النهاية لـ تامر حسني تقترب من تحقيق المليون الخامس .. فيديو

اقتربت اغنية نفس النهاية لفنان تامر حسني من الاقتراب لتحقيق ٥ ملايين مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.
تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
كان الفنان تامر حسني، احيا حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الاول، الجمعة، في "Zed park" بمنطقة الشيخ زايد، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا من جميع الأعمار.
وحرصت زوجته الفنانة بسمة بوسيل، على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول بعد عودتهما لبعضهما البعض بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.
وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.
يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
وتقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه.. دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس.. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني اللي عايزه وساب وجع فيا وأي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
أغنية "نفس النهاية" كلمات: أحمد المالكي، وألحان: مدين، وتوزيع وميكس: أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو م. جلال فهمي.
كان الفنان تامر حسني طرح أغنية "في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
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