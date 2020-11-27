10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

أحمد جودة - القاهرة - غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلة تحفظت المحكمة الكشف عن اسمها مبلغ 3000دينار كويتي، بنحو (10آلاف دولار أمريكي)، بعد أن قدمت المذيعة المثيرة للجدل حليمة بولند دعوة بتهمة الإساءة إليها.

ورفعت المحامية الكويتية مريم البحر القضية ضد الممثلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، موضحة: "أنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بولند بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)"،