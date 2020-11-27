عقيل الرئيسي يعود لمتابعة فرح الهادي على انستجرام ويظهران سويًا بعد أنباء انفصالهما..بالفيديو

عقيل الرئيسي وفرح الهادي انتشرت قبل يومين أنباء عن انفصالهما، وحدوث خلاف بينهما، خاصة بعدما حذف عقيل صوره مع زوجته النجمة الكويتية، وقام بإلغاء متابعتها على انستجرام.

أول ظهور لفرح الهادي وعقيل الرئيسي بعد أنباء انفصالهما

إلا أن الثنائي قررا حسم الجدل حول علاقتهما، والأخبار المنتشرة حول انفصالهما، وظهرا في مقطع فيديو على سناب شات، وتحدثا فيه برومانسية عن أبرز الصفات التي يحبها كل منهما في الآخر فقالت فرح الهادي إن أبرز ما تحبه بعقيل دوت الخليج طيبته وخوفه عليها وتحمله للمسؤولية وأنها تشعر بالأمان معه، كما أنه يخاف على عملها أكثر من نفسه.

كما لفتت فرح الهادي إلى أنها أيضًا تحب في زوجها كونه إنسان يعتمد عليه وبار بأهله وهو ما يجعلها تشعر بالأمان، أما عقيل الرئيسي فأكد أن أكثر شيء يحبه في زوجته هو تقديسها لعلاقته مع والدته، إضافة إلى صفات أخرى كثيرة عن طيبتها وعلاقتها بأسرتها.

عقيل الرئيسي يعود لمتابعة زوجته على انستجرام وينشر صورهما مجددًا

ويعد ظهور الثنائي معًا في فيديوهات جديدة عبر حساب فرح الهادي على سناب شات، بمثابة نفي قاطع لأنباء انفصالهما، كما أن عقيل عاد لمتابعة زوجته على انستجرام، وأعاد نشر صورهما التي جمعتهما مؤخرًا بعدما كان قد حذفها مؤخرًا، وهو ما جعل بعض المتابعين يفسرون الأمر بأنه كان هناك خلافًا بينهما وتم حله.

الإعلامية الكويتية مي العيدان، كانت قد نبهت متابعيها على انستجرام، إلى تطورات العلاقة بين الثنائي، بعد أن قام عقيل الرئيسي بإلغاء متابعة زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي على انستجرام، وحذف معظم الصور التي تجمعهما، عدا التي التقطها الثنائي مع النجمة اللبنانية إليسا في أحد الحفلات، وصور أخرى يعود تاريخها لعامين ماضيين.

وبالرغم من أن فرح الهادي لم تحذف الصور أو الفيديوهات التي تجمعها بزوجها، من حسابها، إلا أنها قررت إلغاء متابعته، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالها بمرور 3 سنوات على لقائهما، ونشرها لجلسة تصوير رومانسية لهما.

تفاصيل قصة انفصال فرح الهادي وزوجها

من جانبها كتبت مي العيدان عبر انستجرام: "عقيل الرئيسي يلغي متابعة زوجته فرح الهادي وحذف صورها"، وتساءلت عما إذا كان هناك خلاف بينهما بالفعل، أم أنهما يتبعان طريقة جديدة للفت أنظار الجمهور وتصدر الترند، فأضافت: "هل دوت الخليج بوادر أزمة.. أو حركات سوشيال ميديا عشان الترند.. واضح هذي حركات اَي كابل من المشاهير من تامر حسني وبسمه بوسيل وعمرو دياب وملكة كابلي وأحمد السالم وصلنا الحين لآخر العنقود عقيل وفرح.. كل هذا عشان الترند".

ولاقت تدوينة مي العيدان انتشارًا بين المتابعين، فبعضهم أيّد فكرة محاولاتهما لتصدر الترند، وآخرون رأوا أنه من الممكن أن يكون هناك خلافًا بين الثنائي، إلا أن فرح وعقيل لم يعلقان حتى الآن سواء بالنفي أو التأكيد على أنباء انفصالهما.