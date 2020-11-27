ابنة محمود ياسين تطلب من الجمهور الدعاء لها

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، محمود ياسين، من الجمهور، الدعاء لها.

وقالت رانيا محمود ياسين في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "مساء الخير أصحابي الحلوين، بقالي كتير ما سلمتش بنفسي عليكم، ادعوا لي أعدي الفتره الصعبه دي، دعواتكم".