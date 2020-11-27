نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
كشف الإعلامي احمد يونس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعرض الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر لازمة صحية.
يتصدر الفنان هاني شاكر والفنان احمد سعد لائحة الأكثر رواجا ياغنيتهما الجديدة يا بخته.
أثار الفنان عمرو دياب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول مقطع فيديو وهو يسخر من أغنيته "اماكن السهر" التي سبق وغناها لزوجته الفنانة دينا الشربيني قائلا:" الناس تعتزل .. الشاعر أفور".
حلّ الفنان مراد مكرم، ضيفًا على موقع "دوت الخليج" من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الاكيل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. نقل إيناس جوهر إلى العناية المركزة .. وهاني شاكر وأحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ يا بخته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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