10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وتعرض المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".

تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

إضافة إلى محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتُعرض مسرحية "ولا في الأوهام" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 27 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

وشاركت الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر متابعيها صورة جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال احتفالها بخطوبتها في حفل صغير داخل المنزل.