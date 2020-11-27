استمرار تصوير الحلقة الـ 32 من مسلسل ابنة السفير قبل يومين من عرضها

مازال فريق المسلسل التركي ابنة السفير يصور احداث الحلقة الـ 35 من الموسم الثاني في مدينة موغلا بجنوب غرب تركيا، والتي من المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل.

أعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي.

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل الى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.

قصة مسلسل ابنة السفير :

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث

ابرز احداث الموسم الثاني المسلسل:

شهدت اشتعالا كبيرًا في الأحداث والبداية مع نجاح نارين " نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان " انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما ابلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي.

ولكن تنجح نارين بمساعدة فاروق في تغير مكان قبر امين بعدما شكت ان فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبجأ رحلة علاجه في المستشفى.

يعلم سلطان بأنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه اجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا وتدخل على الخط شقيقة امين " الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون ان تخبرهما بأنها شقيقة أمين.

ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا.

ويظهر سلطان متعافيًا وواقف على قدميه ويطلب الزواج من نارين وسرعان ما توافق بعد معاناة عاشها ابطال المسلسل منذ بدايته.

ثم تبدأ نارين التخطيط لزواجها من سلطان واقامة حفل زفاف وفي نفس التوقيت تخبر ميادة سلطان بأنها حامل في صبي ولكن في اليوم التالي ينتقم منها حبيبها السابق روكي ويحاول قتلها.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.