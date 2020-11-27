أفلام المخرجين المصريين بمسابقة سينما الغد في القاهرة السينمائي

تشهد مسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة عدد من المخرجين المصريين خلال فعاليات الدورة 42، التى تنطلق مطلع ديسمبر المقبل.

الحد الساعة خمسة

اضطر المخرج شريف البنداري للتخلى عن مقعده باللجنة الاستشارية العليا للمهرجان من اجل المشاركة رسميا بفيلمه الروائي القصير، ويقدمه في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدته17 دقيقة

وتدور أحداثه عن اختبار تمثيل لإحدى الممثلات أمام مخرج كبير، لكنه ليس مجرد اختبار إذ يمتد تأثيره إلى حياتها الشخصية.

حنة ورد

واحد من أنجح الأفلام المصرية القصيرة التي انطلقت مطلع العام الجاري من مسابقة مهرجان كليرمون فيران، وهو من اخراج مراد مصطفي، روائي تدور أحداثه في 23 دقيقة، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحداثه حول

حليمة رسامة حنة سودانية، تذهب مع طفلتها الصغيرة ورد إلى بيت عروس لترسم لها الحنة، لكن الأمور في البيت تتطور إلى أحداث غير متوقعة.

الراجل اللي بلع الراديو

أحدث أعمال المخرج المصري ياسر شفيعي، ويعود هذا العام لمهرجان القاهرة، في عرض عالمي أول ومدته 15 دقيقة، أحداثه تدور عندما

بسبب خطأ طبي، يسقط راديو قديم داخل معدة رجل وهو الآن على أعتاب عملية جراحية لإزالة الراديو.

واحدة كده

ويشارك المخرج المصري مروان نبيل بفيلم الروائي (خارج المسابقة)، ذلك في عرضه عالي الاول، ومدته15 دقيقة، عن

يوم تقليدي في حياة امرأة، نشاهد خلاله كيف تختلف نظرات المحيطين بها إليها.

إيزابيل

كما تستعد المخرجة المصرية سارة الشاذلي للمشاركة في المهرجان بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير إيزابيل، وذلك في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر.

وتدور أحداث فيلم إيزابيل عن فتاة خجولة وانطوائية، تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة وفي حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكلٍ دائم.

الفيلم من إنتاج مدرسة السينما و التليفزيون الدولية بكوبا , بطولة إيلاين بيلتران ليموس و كلاوديا توماس فونتس ويضم فريق العمل كتابة السيناريو والحوار سارة الشاذلي ومالينا كسبيديس جواريني ، مدير التصوير نوهيلي فلورتيسا باراهونا مونتاج إليسا تشن هزاو , منتج منفذ أيسيا فيجيروا.