بعد وفاة زوجها .. الجمهور يبحث عن سوزان نجم الدين

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد وفاة زوجها سراج الدين الأتاسي بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.

وكانت "سوزان نجم الدين" عانت من الفراق والبعد عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين؛ وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها لكنها كانت على تواصل دائم به وبأولادها بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول أمريكا لتجتمع بعائلتها.

وحاليا تحاول سوزان الحصول على تأشيرة استثنائية لدخول أمريكا أو إحضار أبنائها ليعيشوا معها في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل زوجها.

ولطالما رفضت سوزان نجم الدين القرارات التي تشتت شمل الأسر وتحرم الناس من العيش مع أبنائها ووداع أحبتها.

وعبرت سوزان عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:

ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..

مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..

ومرة يغلبنا القدر ..... ليفرقنا

فقدت اليوم زوجي الحبيب..نصفي الآخر وأبو أولادي.. سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جناته".