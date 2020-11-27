تحتفل الفنانة فاطمة عمارة اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ75، فهي من مواليد 27 نوفمبر من عام 1945.

ولدت” فاطمة عمارة ” فى 27 نوفمبر 1935 وهي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله. بدأت أول أدوارها فى السينما فى فيلم نور الليل 1959م في دور ممرضة. جسدت فاطمة دور زوجة” سيد درويش”حيث كان الدور عن الست البسيطة التقليدية التي تعيش رغم أي ظروف وكان الفيلم من بطولة كرم مطاوع ، وشاركت في دور خضرة المتشردة فى فيلم الأرض وهو فيلم يعد علامة وبصمة في السينما المصرية و وشاركت بدور “كاملة” المرحة صديقة شادية فى فيلم أضواء المدينة والتي ترافقها مشوارها لتصبح نجمة وتحاول مساعدتها لذلك وكان وكان الفيلم بطولة شادية وأحمد مظهر وحسن مصطفى ومجموعة من النجوم . عملت “فاطمة عمارة ” في السينما والمسرح والتليفزيون فى الأدوار المساعدة ولم تقم أبدا بأداء دور البطولة. الأعمال السينمائية التي شاركت بها فاطمة عمارة: “العيب “، “هي والرجال” ،” سيد درويش” ،” 3 لصوص” ، “الأرض” ،” أضواء المدينة” ،” أنا وابنتي والحب”، وأخر أفلامه كان فيلم ” بنت اسمها محمود” وكانت أخت الفنان سمير غانم والفيلم من بطولة الفنان محمد رضا والفنانة سهير رمزي والفنان سمير صبري . من الأعمال المسرحية التي شاركت بها ” مسرحية “حركة ترقيات “و” المفتش العام”،” وأصل وصورة “و”الدبور ” الأعمال الدرامية التي شاركت فيها فاطمة عمارة: مسلسل” للأزواج فقط” و”الضحية”، و”الرحيل” و”صانع الفوانيس”. “فاطمة عمارة “اعتزلت الفن عام 1978م بعد مشاركتها فى مسرحية كلام فارغ حيث تزوجت من الإذاعى” عباس متولى” المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، ولكنها عادت للفن عام 1984 م، لتشارك فى مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين ليكون آخر عمل فني لها وصورت بعض حلقات المسلسل في بيتها بأمريكا وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة ، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقيقة فنان وتزوجت مذيعا.. معلومات لا تعرفها عن فاطمة عمارة في عيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.