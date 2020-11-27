توفيق الدقن يعترف في تسجيل نادر: ضربت عساكر إنجليز بجد

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير توفيق الدقن، الذي توفي عام ١٩٨٨، ولذلك نقوم بنشر تسجيل صحفي نادر معه الذي سجله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات.
تحدث الدقن في هذا التسجيل عن المرة التي استخدم فيها رياضة البوكس التي كان يمارسها بشكل حقيقي وقام بضرب عدد من العساكر الإنجليز.
وحكي في هذا التسجيل عن تفاصيل الموقف وقتها.
وسيتم نشر العديد من المقاطع لأحاديث صحفية نادرة خلال الايام القادمة من مكتبة الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.
وحاليا يتم التحضير لتقديم برنامج إذاعي تنشر فيه هذه الأحاديث النادرة بالكامل لقصص حياة وأهم المحطات الفنية للعديد من النجوم الكبار في التمثيل والغناء.
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