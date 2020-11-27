المولوية المصرية وعامر التونى ضيوف مسرح الحكمة بساقية الصاوي

جدد عامر التونى ومولويته المصرية لقاءه فى الساقية بروح صوفية رائقة مساء أمس الخميس،على مسرح الحكمة بحضور محبى المولوية المصرية وعروضها مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

واستقبل الجمهور التونى بحماس واشتياق وقدم عامر التونى مجموعة متنوعة من الأناشيد والقصائد منها " إلى محياك، سلام على كف الحبيب، يا مليحًا، أنا يا سيدى عند طبيب، روحى براح" بالإضافة إلى الأناشيد المعروفة وسط محبيه مثل عينى لغير جمالكم ولا ذنب للعاشقين وهامت الأرواح، وقد صاحب الأغنيات أداء التنورة التى عبرت بشكل كبير عن الصوفية والتوحد مع الله.

وتعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية فى ساقية الصاوى حيث تقام حفلاتهم فى الساقية بشكل دورى، ويتهافت الجمهور على حضور حفلاتهم مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذى يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبيه من مختلف الأعمار.

وكان الفنان ميدو بشير قد أحيأ مؤخرا حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية الصاوى الأحد 15 من نوفمبر الساعة السادسة والنصف مساءً.

الفنان ميدو بشير هو مطرب مصرى من جنوب الصعيد، يُغنى ويُلحن أعمالًا خاصة به مثل يا شمس غيبى ونسمة ولحظة جنون، كما يُغنى أغنيات من الفلكلور الجنوبى، كمحاولة منه لنشر هذا الفن.

كانت بدايته عام 2012 عندما بدأ يُغنى فى الحفلات النوبية، لكن بدايته الحقيقية كانت عام 2015 عندما انشأ فرقته الخاصة، وكانت أول حفلاته فى شهر فبراير عام 2016 فى علبة ألوان بالزمالك، بعدها قدم العديد من الحفلات منها فى دار الأوبرا المصرية وعلى المسرح العائم بجاردن سيتى.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

كما استقبلت ساقية الصاوى حفل جديد لعازف الكمان "عزمى" على مسرحها الحكمة مساء يوم الجمعة ١٣ من نوفمبر بحضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى، وشاركه فى الحفل الفريق الموسيقى الخاص به "الكيان".

بتصفيق كبير وترحيب استقبل الجمهور عزمى الذى قدّم لهم التحية وكذلك للفريق، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لعبها عزمى على الكمان مع فرقته ومنها "ميدلى سيد درويش، ميدلى عمرو دياب، بالبنط العريض، أما براوة، حارة السقايين، وغيرها.

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.