نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة ل "الفجر الفني" أتوقع تتويج النادي الأهلي بدوري ابطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رنا سماحة ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت رنا :" أتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وأتوقع فوزه على نادي الزمالك وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا" .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين

وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.