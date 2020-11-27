أشرقت أحمد ل"دوت الخليج الفني" هكذا توقعي لمبارة الاهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اشرقت أحمد نجمة ذا فويس كيدز، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وفي تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني" قالت اشرقت:" أنا أحب نادي الزمالك كثيراً وأشجعه من كل قلبي، وأتوقع فوز الزمالك على النادي الأهلي، أتمنى له التوفيق"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين

وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.