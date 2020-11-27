أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق الزمالك أمام الاهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا والتي يسعى في الزمالك لحصد البطولة للمرة السادسة فى تاريخه.

وقالت رشا مهدي لصدى البلد إن الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السادسة_يا_زمالك دعما لنادي الزمالك للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏كل الناس بتقول يارب ‎#السادسه_يا_زمالك" و "‏هاتوها من أجل العشرين " يارب انصرنا " ‎#السادسه_يا_زمالك". وانتهى مسئولو نادي الزمالك من التجهيزات الخاصة بتنظيم أماكن مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة. وقد حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي إعطاء تعليمات بتجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.