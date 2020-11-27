نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. أبرزهم ماجد المصري وعزت العلايلي

يترقب محبي الكرة المصرية نتيجة مباراة القمة اليوم بين نادي الأهلي ونادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تواصل موقع "دوت الخليج" مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم لنتيجة المباراة، نستعرض لكم هذه التوقعات من خلال التقرير التالي:

ماجد المصري

أعرب النجم ماجد المصري، عن أمله في تتويج فريقه المفضل نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة. وقال ماجد المصري، لــ دوت الخليج:"إنني أتوقع فوز نادي الزمالك اليوم ، وأتمني أن تمر المباارة بهدوء دون توتر وأدعو لفريقي المفضل نادي الزمالك والذي أشجعه منذ الطفولة بالفوز".

ثراء جبيل

كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن توقعها فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة المقرر لعبها غدًا الجمعة. وقالت ثراء جبيل،: "أتوقع فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك".

عزيز الشافعي

كشف الملحن عزيز الشافعي، عن توقعاته لنتيجة مباراة نهائي افريقيا بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك. وتوقع عزيز الشافعي فوز الزمالك ٣-١ على الاهلي وتتويجه بكأس افريقيا.

رشا مهدى

أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق نادي الزمالك مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة السادسة فى تاريخه. وأكدت لـ دوت الخليج ان الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح. كانت الفنانة رشا مهدي قد طالبت لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري. وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر: "‏ياريت لعيبة الأهلي والزمالك يعملوا إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجوا على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسون وقت الماتش بس وان الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول ..‎#ياريت ‎#لا_للتعصب‎#الرياضة_أخلاق".

عزت العلايلي

كشف الفنان القدير عزت العلايلي، عن توقعاته بشأن مباراة الأهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا اليوم. وقال عزت العلايلي فى تصريح لـ "دوت الخليج" : إنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد، وتوقع فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لا شيء على نادي الزمالك".

ندى بسيوني

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تترقب نهائي القرن غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، لافتة إلى أنها ستتابعها بشغف نظرًا لانتمائها وحبها الشديد للقلعة الحمراء.

وأضافت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها ستتابع المباراة منفردة، نظرًا لأن المقربين منها يشجعون الزمالك، وعلقت بدعابة قائلة: «بيشجعوا الزمالك ويستفزوني»، منوهة إلى أهمية هذه المباراة لأنه النهائي الأول في هذه البطولة الذي يجمع بين فريقين مصريين، وهما قطبي الكرة المصرية. وأوضحت ندى بسيوني، أن هذه المباراة ستمثل مصر، ولن تمثل فريقا بعينه لأن أنظار العالم ستتجه صوب مصر غدًا الجمعة، وبالتالي علينا أن نتحلى بالاحترافية والأخلاق الرياضية لنصدر صورة مشرفة عن مصر. وأشارت «بسيوني» إلى أن النتيجة يصعب توقعها لأن مباريات الأهلي والزمالك تأتي دائمًا خارج الحسبان، وقد يحدث شيء يقلب أحداث المباراة رأسًا على عقب مثل هدف مبكر أو ركلة جزاء أو غيره، لافتة أيضًا إلى أن غياب ثلاثة من العناصر الأساسية عن كل فريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا سيصعب من توقع النتيجة.

صلاح عبدالله