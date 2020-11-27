نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. أبرزهم ماجد المصري وعزت العلايلي

يترقب محبي الكرة المصرية نتيجة مباراة القمة اليوم بين نادي الأهلي ونادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تواصل موقع "دوت الخليج" مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم لنتيجة المباراة، نستعرض لكم هذه التوقعات من خلال التقرير التالي:
ماجد المصري
أعرب النجم ماجد المصري، عن أمله في تتويج فريقه المفضل نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة.
وقال ماجد المصري، لــ دوت الخليج:"إنني أتوقع فوز نادي الزمالك اليوم ، وأتمني أن تمر المباارة بهدوء دون توتر وأدعو لفريقي المفضل نادي الزمالك والذي أشجعه منذ الطفولة بالفوز".
ثراء جبيل
كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن توقعها فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة المقرر لعبها غدًا الجمعة.
وقالت ثراء جبيل،: "أتوقع فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك".
عزيز الشافعي
كشف الملحن عزيز الشافعي، عن توقعاته لنتيجة مباراة نهائي افريقيا بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك.
وتوقع عزيز الشافعي فوز الزمالك ٣-١ على الاهلي وتتويجه بكأس افريقيا.
رشا مهدى
أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق نادي الزمالك مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة السادسة فى تاريخه.
وأكدت لـ دوت الخليج ان الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح.
كانت الفنانة رشا مهدي قد طالبت لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري.
وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر: "ياريت لعيبة الأهلي والزمالك يعملوا إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجوا على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسون وقت الماتش بس وان الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول ..#ياريت #لا_للتعصب#الرياضة_أخلاق".
عزت العلايلي
كشف الفنان القدير عزت العلايلي، عن توقعاته بشأن مباراة الأهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا اليوم.
وقال عزت العلايلي فى تصريح لـ "دوت الخليج" : إنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد، وتوقع فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لا شيء على نادي الزمالك".
ندى بسيوني
قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تترقب نهائي القرن غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، لافتة إلى أنها ستتابعها بشغف نظرًا لانتمائها وحبها الشديد للقلعة الحمراء.
وأضافت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها ستتابع المباراة منفردة، نظرًا لأن المقربين منها يشجعون الزمالك، وعلقت بدعابة قائلة: «بيشجعوا الزمالك ويستفزوني»، منوهة إلى أهمية هذه المباراة لأنه النهائي الأول في هذه البطولة الذي يجمع بين فريقين مصريين، وهما قطبي الكرة المصرية.
وأوضحت ندى بسيوني، أن هذه المباراة ستمثل مصر، ولن تمثل فريقا بعينه لأن أنظار العالم ستتجه صوب مصر غدًا الجمعة، وبالتالي علينا أن نتحلى بالاحترافية والأخلاق الرياضية لنصدر صورة مشرفة عن مصر.
وأشارت «بسيوني» إلى أن النتيجة يصعب توقعها لأن مباريات الأهلي والزمالك تأتي دائمًا خارج الحسبان، وقد يحدث شيء يقلب أحداث المباراة رأسًا على عقب مثل هدف مبكر أو ركلة جزاء أو غيره، لافتة أيضًا إلى أن غياب ثلاثة من العناصر الأساسية عن كل فريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا سيصعب من توقع النتيجة.
صلاح عبدالله
كشف الفنان صلاح عبد الله عن توقعاته بشان مباراة الاهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا والتى تقام يوم الجمعة المقبل.
وقال صلاح عبد الله فى تصريح لـ "دوت الخليج" : اعتبر ان هذه المباراة مهمة واتمنى ان تكون رائعة وتخرج بالشكل اللائق وتكون خير سفير لنا فى الخارج خاصة ان العالم ككل يشاهد هذه المباراة.
واضاف صلاح عبد الله: أتمنى واتوقع فوز النادى الزمالك خاصة انه لديه افضل فريق فى الفترة الحالية ولديه الامكانيات التى تؤهله لحصد البطولة التى غابت عن النادى عدة سنوات.
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، مباراة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن:
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .
وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.
واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.
وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.
وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك إلى الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومن المقرر أن يكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو والزامبي سيكازوى حكما رابعا .
القنوات الناقلة لنهائي القرن:
ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.
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