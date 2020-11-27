شيما الحاج تروج لمسلسل سكن البنات.. صورة

شاركت شيما الحاج، جمهورها ومتابعيها صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ومن اخرج محمد النقلي.

ونشرت شيما صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"انستجرام" ترتدي ترينج قطني أنيق وتركت وتسريحة شعر مميزة، وعلقت قائلة: "ليلى من مسلسل سكن_البنات يوميآعلى @beindrama #شيماء_يونس وقريبآ على قناة النهار ان شاء الله".

وتجسد شيما الحاج في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تاليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين النجوم وفاء عامر ايتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبي حسني شتا احمدجمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لإن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.

وكانت شيما الحاج احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، تزامنا مع عيد الحب الماضى، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، فى المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

وقالت شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: "ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعينى".

وكان احدث ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستان أسود مثير مكشوف.