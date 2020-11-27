نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني عن مباراة الزمالك والأهلي.. هنرفع رأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان تامر حسني، من الجمهور عدم التعصب بسبب مبارة نهائي القرن، التي تجمع نادي الزمالك والأهلي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ونشر تامر حسني صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق قائلا: “رأيي الشخصي المُتواضع.. مهما اتكلمنا كلنا في الروح الرياضية الجميلة في كرة القدم، مش هيكون كلامنا مؤثر زي أصحاب الرياضه نفسها، يعني لو صداقتهم الطيبة تبان في العلن من خلال بوستات فيها سلام بين اللاعبين، هتخليهم ينقلوا الروح السلمية دي للناس ولكُل الجماهير”.

وأضاف "ولو أثناء المباراة حد خبط حد يعتذرله ويطّمن عليه، الناس فورًا هتفرح بالروح دي والروح دي هتنتقل للبيوت وللجماهير ومش هيكون في أي نزاعات، ولو المباراة خلصت وكل لاعب جريء، حضن لاعب من الفريق التاني، فعلا هيخلوا الناس في البيوت وكل مكان في نفس حالة السلم اللي هيصدروها، حتى لو إدارة كل نادي ألزمت كل فريق بالروح دي إجباري”.

وتابع "لإن ولادنا يستاهلوا إنهم مايكرهوش بعض ولا يتخانقوا بسبب رياضة، المفروض إنها بتجمع الناس، مش منطقي برضو كل ماتش الناس تحس إن في حرب هتحصل، وبين مين!! أهم وأعرق الأندية المصرية اللي مشرفينا في كل الدنيا، يارب كل الخير ليهم ولأولادنا وللجماهير العظيمة المخلصة”.

واختتم حديثه: “زمالك أو أهلي

يعني مصر والدنيا كلها بتتفرج النهارده على أولاد مصر وبعون الله هنرفع رأس مصر، لإن النتيجة أيًا كانت فهي مصرية”.