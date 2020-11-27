نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدوارد لـ"الفجر الفني": أتوقع فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إدوارد ، عن توقعاته لنتيجة مباراة نهائي القرن التي تجمع كلا نادي الزمالك والاهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وقال إدوارد في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "اتوقع واتمنى ان شاء الله النادي الأهلي هو الذي يحصل على بطولة أفريقيا".

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.