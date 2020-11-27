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إدوارد لـ"الفجر الفني": أتوقع فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إدوارد ، عن توقعاته لنتيجة مباراة نهائي القرن التي تجمع كلا نادي الزمالك والاهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وقال إدوارد في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني "اتوقع واتمنى ان شاء الله النادي الأهلي هو الذي يحصل على بطولة أفريقيا".

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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