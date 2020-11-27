نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب توفيق يكشف لـ"الفجر الفني" توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إيهاب توفيق ، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال توفيق:" أتوقع فوز النادي الأهلي على الزمالك ، وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا، وأن تمر المبارة بأمان، وأتمنى التوفيق لفريقي النادي الأهلي " .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين

وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.