توبا بويوكستن تكشف حقيقة ارتباطها بشاب أصغر منها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الممثلة التركية ​توبا بويوكستون​ حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية وتحدثت عن دخولها بعلاقة عاطفية مع عارض الأزياء والممثل التركي أكين مارت دايماز، ونفت الأمر بطريقة غير مباشرة.

وتداول رواد ومتابعو موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كانت نشرته توبا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي للبحر، وكتبت عليه قائلةً: "أعيش هذه الفترة علاقة مع نفسي.

وأضافت: أنا في موعد لا ينتهي مع نفسي، أنظر في عيني، وأمسك يدي بنفسي، يجب في البداية أن ألمس روحي حتى أكون العشق بذاته".