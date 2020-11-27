لا يمكنني الاستسلام.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة رياضية

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت هاجر أحمد، في الجيم بإطلالة رياضية أنيقة ترتدي سترة باللون الازرق وبنطال ليجن باللون الاسود مع جاكيت باللون الكحلي مربوط علي خصرها، و كاب باللون الأزرق، رافعة شعرها الي أعلي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

و أعتمدت هاجر أحمد علي ميك أب خفيف يبرز جمالها الطبيعي، و لم تتكلف وجود إي إكسسوارات إلا خاتم واحد فقط في يدها، مع طلاء أظافر باللون الوردي.

و كتبت هاجر أحمد علي الصور قائلة :"لا يمكنني الاستسلام أبدًا فأنا أبذل قصارى جهدي دائمًا" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

و تشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل ” حكايات بنات “، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، و أحمد كرارة، و حازم إيهاب، و خالد منصور، و ليلى حسين، و محمد إبراهيم.

المسلسل من تأليف : ماريان هاني، و نهال سماحة، و أشرف على، الكتابة الناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.