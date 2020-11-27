أخبار الفن.. النجوم يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على قصة أغنية أهلاوي لـ محمد الشرنوبي

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

يترقب محبي الكرة المصرية نتيجة مباراة القمة اليوم بين نادي الأهلي ونادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تواصل موقع "دوت الخليج" مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم لنتيجة المباراة، نستعرض لكم هذه التوقعات من خلال التقرير التالي:

طُرحت أغنية "أهلاوي" عام 2018، احتفالا بمسيرة اللاعب حسام غالي الذي قرر اعتزال كرة القدم، وهي غناء الفنان محمد الشرنوبي.

تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ53، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1967.

يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة التي سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.

حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقترب من كسر حاجز 5 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب. اوضح الاعلامي د. عمرو الليثي أننى قد وجدت بالصدفة البحتة أن منزل جدى رحمه الله فى ميدان طلعت حرب كان يقطن سطحه رفعت الجمال الشهير إعلاميًا برأفت الهجان، وكان يعيش تحت مسمى أنه خواجة يهودى يسمى ليفى كوهين، جدد عامر التونى ومولويته المصرية لقاءه فى الساقية بروح صوفية رائقة مساء أمس الخميس،على مسرح الحكمة بحضور محبى المولوية المصرية وعروضها مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى. أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق الزمالك أمام الاهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا والتي يسعى في الزمالك لحصد البطولة للمرة السادسة فى تاريخه. أعلنت الفنانة منه فضالي عن دعم النادي الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. حرصت المطربة اللبنانية يارا علي إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة صباح بغناء جزء من أغانيها . نشرت يارا جزءا لها وهي تغني "ألو بيروت" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعية " انستجرام ".

حان الآن لـ أدهم نابلسي تقترب من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة