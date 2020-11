تعرف على الأفلام الثلاثة المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أعلن European Film Promotion ومركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).



والأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هي



Never Gonna Snow Again | إخراج: ماوجوجاتا شوموسكا | ممثل بولندا في الأوسكار



Quo vadis, Aida? | إخراج: ياسميلا زبينيتش | البوسنة والهرسك (عرض أول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي)



Undine | إخراج: كريستيان بيتزولد | ألمانيا (جائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي الدولي ويُعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان القاهرة)



وتحدثت علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عن الترشيحات قائلةً "بعد الإعلان عن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية، في هذا الظرف الذي يعيشه العالم، ومع قلة الإنتاجات السينمائية بشكل عام، عدت الى ذكريات النسخة الأولى التي من خلالها تيقنت من قدرة السينما على ردم الفجوات بين الشعوب، عندما فاز فيلم God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا، وعُرض الفيلم حينها في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلمت الجائزة المنتجة والممثلة لابينا ميتيفسكا، أذكر تمامًا ما عبرت عنه المخرجة حين استلمت الجائزة بأن السينما لها سحر يجعل الشعوب تعرف نفسها والآخرين أكثر".



وأضافت "هذا العام وصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 56 ناقدًا من عدة دول عربية، بعد انضمام 14 ناقدًا جديدًا، عادة يكون النقاد قد شاهدوا الأفلام وقت عروضها في المهرجانات الدولية، لكن هذا العام الغالبية الكبرى بسبب كوفيد 19 شاهدوا الأفلام المرشحة عبر موقع Festival Scope، وقاموا بالتصويت إلى أن وصلنا إلى اختيار 3 أفلام حصلت على أكثر الأصوات".



جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.