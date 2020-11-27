عمر كمال معبرا عن دعمه للزمالك: بدون تعصب.. معانا يارب

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و عبر عمر كمال عن انتمائه لنادي الزمالك، حيث انه ظهر في الصورة مرتديا تيشيرت الزمالك، و هو رافع يده للتشجيع، وعلق علي الصورة قائلا : " بدون تعصب .. معانا يارب ".

و جاءت الكثير من التعليقات من قبل متابعي عمركمال علي الصورة كالاتي :

لا للتعصب كلنا اخوات و يارب يكون ماتش حلو، ان شاء الله الاهلي يكسب، ربنا معانا.

و تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، و يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

و يفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة و وليد سليمان و أليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة و محمود حمدي الونش و يوسف أوباما لنفس السبب أيضا، و محمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

و تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

و يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، و جلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

و سبق و أن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي و انتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

و يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

و أثبت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

و قرر الكاف الإستعانة بالحكم الرابع جاني سيكازوي فى المباراة حكما لتقنية الفار، بعد تأكد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، و تعين الحكم المصري إبراهيم نور الدين بديلا له، نظرا خبراته الأفريقية.

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، و يعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏https://www.facebook.com/OmarKamalok/posts/3579352415513242