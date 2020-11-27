رولا سعد تحيي ذكرى رحيل الشحرورة صباح: ستبقى أسطورة تخلّدها الأجيال

أحيت النجمة اللبنانية رولا سعد الذكرى السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفيت يوم 26 نوفمبر من عام 2014، بعد رحلة عطاء أثرت بها الفن العربي.
ونشرت رولا سعد صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "مرت سنين على رحيل الشحرورة صباح ، التي اطلت من بيروت واضاءت بفنها العالم العربي ، ستبقى صباح اسطورة تخلّدها كل الاجيال ، هي واغانيها في ذاكرة تاريخ الصغير والكبير، صوت من اصوات العمالقة والزمن الجميل الذي لن يتكرر.
وتابعت "غابت عن عيوننا ولكنّ روحها حلّقت في السّماء ورفعت علم لبنان في الأعالي.. ما أحوجنا إلى أمثالك يا صباح في زمننا الحاليّ.. لكِ منا كل الحب والوفاء".
ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقا وإقبالا على الحياة والحب، ورمزا من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلا وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية.
اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.
جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحا كبيرًا.
وبعيدًا عن مشوارها الفني، كان من المعروف عن صباح زيجاتها المتعددة، والتي لا تستمر طويلًا حيث تزوجت من نجوم ومشاهير ومخرجين، لكن الغريب في الأمر ان كافة زيجاتها لم تجد طريقها للاستمرارية والاستقرار، وكانت أطول زيجة لها من الفنان فادي لبنان ، وقضت معه17سنة.
تزوجت صباح 9 مرات، من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات، كما تزوجت خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.
تزوجت أيضًا أنور منسي وهو عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات، وتزوجت أحمد فراج وهو مذيع مصري، وقضت معه ثلاث سنوات.
ومن الزيجات الشهيرة لـ صباح ، زواجها من النجم رشدي أباظة، لكنها قضت معه خمسة أشهر، فقط، كما تزوجت الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا.
وتزوجت صباح أيضًا من النائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين، وكذلك من الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.
أما أطول زيجة لصباح كانت من الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة، وبعد انفصالهما، انتشرت شائعة أن صباح تريد الزواج بملك جمال لبنان «عمر محيو» وكان عمره 25 سنة، وتبين أنها كانت تساعده على الدخول إلى المعترك الفني واختلقت قصة الحب والزواج وحاولت مساعدته فنيًا .
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