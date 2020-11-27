رولا سعد تحيي ذكرى رحيل الشحرورة صباح: ستبقى أسطورة تخلّدها الأجيال

أحيت النجمة اللبنانية رولا سعد الذكرى السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفيت يوم 26 نوفمبر من عام 2014، بعد رحلة عطاء أثرت بها الفن العربي.

ونشرت رولا سعد صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "مرت سنين على رحيل الشحرورة صباح ، التي اطلت من بيروت واضاءت بفنها العالم العربي ، ستبقى صباح اسطورة تخلّدها كل الاجيال ، هي واغانيها في ذاكرة تاريخ الصغير والكبير، صوت من اصوات العمالقة والزمن الجميل الذي لن يتكرر.

وتابعت "غابت عن عيوننا ولكنّ روحها حلّقت في السّماء ورفعت علم لبنان في الأعالي.. ما أحوجنا إلى أمثالك يا صباح في زمننا الحاليّ.. لكِ منا كل الحب والوفاء".

ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقا وإقبالا على الحياة والحب، ورمزا من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلا وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية. اسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالى وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.