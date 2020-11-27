شيماء شريف تطرح كليب أغنيتها الخليجية عروس الأطلسي

طرحت المغنية شيماء شريف كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، عروس الأطلسي، وهي من كلمات عبدالله السقاف وألحان أشرف عبد الوهاب وتوزيع ياسر ماجد وهندسة صوت عمار خاطر وانتاج عفاف، وهي الأغنية التي تم تسجيلها في استوديو صوت الحب وهي من إخراج سامي بساط ومن المقرر عرض الكليب علي شاشة روتانا.



وتقول كلمات الأغنية الخليجية الجديدة، عروس الأطلسي، وجَت بأخِر السهره وعيني رحبت فيها وهي متكبره مره ولا في شخص يعجبها وعيني تحسب خطاها وكل خطوه تخطيها وأقول لحظي كلمها وعندي قوم قربها ، تقيله موت ما تنظر وصعب أخاف انا اجيها ، أخاف تردني خاسر وانا ماأقدر احاربها ، عاشق من دمعي أبي أرويها ، وشوكها جارحني مانعني، عروس الأطلسي هي وكل الكون يبغيها".



شيماء شريف من المطربات الشابات، التي أنتجت لها والدتها أول عمل فني لها وهي بعمر الـ 13 عامًا بعنوان "وحدة بوحدة"، وبدأت أولى خطوات الغناء على يد حسن أبو السعود وأحمد الجمل وعملت مع الملحن حلمي بكر والذي قدمها في أول عمل احترافي لها بعنوان "مصر يا حبيبة"، ثم قدمت أول ألبوم غنائي لها بعنوان (كان حياتي).



وكانت المغنية شيماء شريف قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة " هَدي هَدي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



الأغنية الخليجية الجديدة، عروس الأطلسي، من كلمات حيدر السعدي، ألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، هندسة صوت مصطفى رءوف وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية في المدينة الإندونيسية بالي مع المخرج سامي بساط.



وتقول كلمات الأغنية الأغنية الخليجية الجديدة، عروس الأطلسي،



هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

هَدي اللعب يا عم .. فيِ ولا مهتم

صَدِك عذبني وبيك .. القلب مغرم

لِمسهرني ليل وليل .. زايد دلالك حيل

خليتك براسي .. كافي دلال إتلم

هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

عنك ولا استغنى .. وبحبك اتهنى

تصفالي اتمنى .. ياللي بهواك احلم

لِمسهرني ليل وليل .. زايد دلالك حيل

خليتك براسي .. كافي دلال إتلم