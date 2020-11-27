صلاح عبد الله: ليلتنا بيضا بإذن الله

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له، معبرًا فيها عن تشجيعه لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

ظهر صلاح عبد الله في الصورة مرتديا كمامة مرسوما عليها خطان باللون الاحمر، لتشجيعه لنادي الزمالك في مباراة القمة اليوم مع النادي الاهلي.

ووضع صلاح عبد الله علي الصورة شعار نادي الزمالك مع هاشتاج #لا_للتعصب، و علق علي الصورة كاتبًا : " ليلتنا بيضا بإذن الله، و لذلك..أتمنى فوز الزمالك ".

وكانت من ابرز التعليقات علي الصورة تعليق الفنانة روجينا كاتبه له : " انت واشرف ذكى ليلتكم بيضا ".

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، و يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

و يفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كل من صالح جمعة و وليد سليمان و أليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة و محمود حمدي الونش و يوسف أوباما لنفس السبب أيضا، و محمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف

و تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

و يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، و جلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

و سبق و أن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي و انتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

و يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .