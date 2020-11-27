إسلام إبراهيم يتحدث عن مرضه الذي منعه من استكمال مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز..بالفيديو

إسلام إبراهيم الفنان المصري وأحد نجوم مسلسل "بـ100 وش" تحدث في لقاء مصور مع "دوت الخليج" عن كواليس العمل وتفاصيل مشاركته للفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسله المقبل إضافة إلى أزمته الصحية التي مر بها ومنعته من استكمال دوره في مسرحية "علاء الدين"

إسلام إبراهيم وتفاصيل تعاونه الأول مع يحيى الفخراني

إسلام إبراهيم عبر عن سعادته الشديدة بالوقوف لأول مرة مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وأكد أنه كان يتمنى طوال حياته العمل مع الفنان القدير وهو ما كشفه في البرامج السابقة التي حل ضيفًا عليها، لافتًا إلى أنه يشعر بهيبة كبيرة كلما وقف أمامه.

وأوضح الفنان المصري أنه سعيدًا أيضًا بسبب نوعية الأدوار التي باتت تعرض عليه مؤخرًا، والتي لم تقتصر على الأدوار الكوميدية فقط، بل أيضًا تنوعت بين الإجتماعية والتراجيدية والتي بعض مشاهدها تكون صعبة وتحتاج لأداء مختلف وقوي بعيد عن الكوميديا.

كواليس بـ100 وش والعمل مع كاملة أبو ذكري

وعن كواليس مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي ولعب بطولته بجانب نيللي كريم وآسر ياسين، أوضح إسلام أن شخصية حمادة التي قدمها، لازالت مسيطرة عليه وتابع: "حمادة دخل ولبد جوة وبقيت بلبس لبسه وبفكر تفكيره"، كما أشاد بمخرجة العمل كاملة أبو ذكري، وأكد أنها كانت تستوعب كل الأفكار وتناقشها مع كل ممثل، ولا تمل أو تعبر عن إرهاقها من العمل.

تفاصيل مرض إسلام إبراهيم واعتذاره عن مسرحية "علاء الدين"

وكشف إسلام إبراهيم عن كواليس مسرحية "علاء الدين" التي شارك في بطولتها مع الفنان أحمد عز وقدمها لفترة قبل أن يعتذر ويسند دوره إلى الفنان كريم فرغلي، وأشاد إسلام بأحمد عز وأكد أنه كان أكثر شخصية يضحك الجمهور بسببها في العرض، ولفت إلى أن سبب اعتذاره عن استكمال المسرحية هو حالته الصحية، حيث كان يعاني من فيروس بالكبد، وكان العرض وقتها يتطلب استعراضات على المسرح، وهو ما لم يكن يستطيع تنفيذه بسبب مرضه حينها، فاعتذر وتم إسناد الدور لزميله كريم، وأشار إلى أنه تم شفائه حاليًا من الفيروس، وأصبحت حالته الصحية مستقرة.

الجدير بالذكر أن إسلام إبراهيم حرص على حضور مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وأثار الجدل بسبب إطلالاته المختلفة التي حرص على الظهور بها كل يوم.